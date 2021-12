Scheidsrechter Laforge verbiedt Cercle Brugge om vlag te planten: "Hij wil gevechten in tribune vermijden, meester in psychologie"

Zoals het sinds mensenheugnis bekend is, wordt er na een gewonnen derby al eens een vlag geplant op de middenstip van Jan Breydel.

Deze keer wilde Dino Hotic de honneurs waarnemen op Jan Breydel, maar hij werd daarin tegengehouden. Niet door supporters van Club Brugge, want die waren er niet.

En ook de spelers van blauw-zwart waren al lang naar binnen. Het was scheidrechter Nicolas Laforge die zich er kwam mee moeien.

Dat leverde op Twitter toch meteen een aantal reacties op van mensen die het toch maar vreemd vonden dat dit nu ook al niet meer mag.

Now here’s an interesting thing. Cercle were stopped from planting their flag in the centre spot during the celebrations by referee Nicolas Laforge. This a few minutes after the final whistle. #cerclu pic.twitter.com/5pcny2DRNb