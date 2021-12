Noa Lang krijgt na affluiten in Brugse derby tweede gele kaart en is geschorst voor volgende partij

Het was niet de wedstrijd van Noa Lang tegen Cercle Brugge.

Noa Lang omschrijft zichzelf maar al te graag als een publiekvoetballer, al komt hij toch regelmatig in aanvaring met het publiek van de tegenstander. Een vingertje op de lippen richting de fans is nooit veraf als Lang scoort.

Maar ook zonder publiek had Noa Lang het lastig tegen Cercle Brugge. De winger kreeg in de eerste helft een gele kaart na een gefrustreerde reactie richting Cercle-trainer Thalhammer.

Nog in de eerste helft werd het keer op keer duidelijk dat Lang zich frustreerde in de wedstrijdleiding. Verschillende kleine fouten die al dan niet gefloten werden, enerveerden de Nederlander overmatig.

Cercle won uiteindelijk met 2-0 en blijkbaar kreeg Noa Lang na affluiten nog een tweede gele kaart van de scheidsrechter en dus een rood karton. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is, maar hij zal er na de winterstop niet bij zijn tegen STVV. Clement heeft tijdens de winterbreak enorm veel (mentaal) oplapwerk in Brugge.