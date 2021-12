Franky Van der Elst niet te spreken over Noa Lang: "Moet dat achterwege laten"

Dat Franky Van der Elst nog altijd enorm begaan is met Club Brugge mag duidelijk zijn. Hij kwam echter gek tijdens de derby tegen Cercle.

Zeker over de defensie van Club Brugge, maar ook andere ploegen in de Jupiler Pro League, is Van der Elst niet te spreken. De aanvallers worden het volgens hem veel te gemakkelijk gemaakt.

Ook het gedrag van Noa Lang zit Van der Elst ontzettend dwars. Dat hij nog een tweede keer geel pakte na affluiten en dan in de spelerstunnel nog eens een Cercle-logo van de muur trekt gaat er niet in.

“Lang moet dat gewoon allemaal achterwege laten, omdat het ten koste van zijn voetbal gaat”, is Franky Van der Elst bij Extra Time duidelijk. “Het is bovendien onnodig en vervelend gedrag.”