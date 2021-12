Philippe Clement panikeert niet na 1 op 6 in competitie: "Er komen nog veel matchen en... play offs"

Clement beseft dat het niveau van zijn spelersgroep de voorbije weken ondermaats was.

Na twee Belgische titels, is Club Brugge op zoek naar een quasi unicum in de Jupiler Pro League: de triple. Maar de voorbije weken zijn de speler van Blauw-Zwart niet op niveau op het veld.

"We incasseren de voorbije weken wel wat doelpunten en creëren bovendien te weinig kansen. We zijn tegen Cercle opnieuw in moeilijkheden gebracht door onze tegenstander. We wisten op voorhand hoe ze zouden spelen maar reageerden niet goed genoeg. We zullen hard moeten werken tijdens de winterstop", zucht Clement op de persconferentie na de verloren derby tegen Cercle Brugge.

Wanneer de competitie in januari opnieuw aanvangt, heeft Club Brugge 7 punten achterstand op leider Union. "Maar we panikeren niet. Er komen nog genoeg wedstrijden en dan nog de play offs met de fameuze halvering van de punten. We kijken niet naar Union maar naar onszelf. Nu gaan we even wat rust inlassen want de voorbije 7 weken hebben we telkens om de 3 dagen moeten spelen", besluit de Brugse trainer.