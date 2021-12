Club Brugge trekt met nederlaag winterstop in: "Dit blijft op de maag liggen"

Na het gelijkspel tegen Anderlecht verloor Club Brugge de stadsderby met 2-0 van Cercle Brugge. De regerende landskampioen trekt zo met 4 op 6 de winterstop in.

"Dit is een zure nederlaag", zucht Club-doelman Simon Mignolet voor de camera van Eleven. "We wisten wat voor wedstrijd we zouden krijgen. Sinds de trainerswissel speelt Cercle met veel intensiteit en druk dus we waren gewaarschuwd. Het was een oorlog op het veld, die we uiteindelijk verliezen."

Cercle was lange tijd de betere ploeg tegen de buren van Club, al kwam het openingsdoelpunt er met een klein gelukje, dat zag Mignolet ook. "De bal viel perfect voor hen na een stilstaande fase. Aan de andere kant hadden we ook zo'n moment maar ging de bal er niet in. Ze zijn aan een winnende reeks bezig en dan valt het geluk misschien wat sneller aan hun zijde."

December

De Champions League buiten beschouwing gelaten, had Club Brugge een uitstekende maand achter de rug. Dubbele winst tegen Genk en dan ook nog overwinningen tegen Zulte Waregem, Seraing en OHL (x2). Toch trekken ze uiteindelijk de winterstop in met 1/6. "We wilden de maand beter afsluiten dan dit. Zeker omdat we nu net de winterstop ingaan, blijft dit even op de maag liggen", besluit Mignolet.