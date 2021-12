Anderlecht laat geen enkele spaander heel van schrikwekkend zwak Beerschot, libero Holzhauser zelfs voor de rust uitgesloten

Vergeet de monsterzeges van Anderlecht tegen KV Mechelen en van Union tegen Oostende. Anderlecht heeft maandagavond werkelijk niets heel gelaten van Beerschot, dat al voor de rust met tien kwam te staan. Het werd 0-7 en dat had nog erger kunnen zijn. Dit Beerschot redden wordt 'Mission Impossible'.

Want 't is niet dat het met elf tegen elf beter liep. 18 minuten gespeeld en 't was al 'over and out' op het Kiel. Het duo Gomez-Verschaeren had Beerschot op dat moment al helemaal afgemaakt. Twee assists van de linksachter, twee keer Verschaeren die mocht binnenlopen. We moeten het eerst en vooral even hebben over Gomez. Die jongen zit aan 11 assists na 21 matchen, 13 in 24 als we er de beker bijnemen.

Gomez-Verschaeren tweemaal

We kunnen niet genoeg benadrukken wat een zaak Anderlecht daar gedaan heeft deze zomer. 2,25 miljoen voor een linksachter die ook nog eens vijf keer scoorde. In het olympisch stadion zit je als pers aan de zijlijn en in de eerste helft konden we de Spanjaard van dichtbij volgen. Zijn balaannames zijn quasi perfect, zijn spelinzicht ver boven het gemiddelde en zijn voorzet is ongezien de laatste jaren in België.

En dan moeten we het ook even hebben over Beerschot. Arme Mike Vanhamel. Die had zich al schor geschreeuwd op zijn middenvelders die hun rechtstreekse tegenstanders zomaar lieten lopen. Dit Beerschot gaf nul weerwerk, niks. De Brusselaars deden wat ze wilden. "Welkom in de echte hoofdstad" tweette Beerschot voor de match. Wel, gelukkig kunnen ze op sociale media nog uitpakken, want op het veld is het niks.

Libero Holzhauser krijgt rood

Holzhauser ging vreemd genoeg als libero spelen om de verdediging te organiseren. Dan weet je dat er iets niet klopt. Had hij dat nu zelf beslist of de coach? Want 't is nu niet meteen zijn sterkste punt. Maar 't bleef zo lek als een zeef achteraan. Het was zo simpel voor Anderlecht. Refaelov zette Zirkzee, die door het hart van de defensie liep alsof er niemand stond, op weg naar de 0-3. Match gespeeld! En de libero kreeg ook nog rood nadat hij bij Kouamé aan de noodrem hing.

© photonews

Van het zwakste wat we ooit gezien hebben in eerste klasse. Dit Beerschot heeft op deze manier geen schijn van kans om erin te blijven. Een minuutje of twee na rust stond het al 0-4 omdat ook Refaelov zijn doelpuntje wou meepikken. De rest van de match kan beschreven worden als 'Het beleg van Antwerpen'. Tien Anderlecht-spelers rond de zestien van Beerschot en al de thuisspelers erin.

Raman krikte zijn doelpuntentotaal nog wat op met twee treffers om er 0-6 van te maken. Zelfs Amuzu deed zijn duit in het zakje. Het was bijna niet bij te houden. Het dieptepunt van het al barslechte seizoen van Beerschot. Anderlecht doet echter een schitterende zaak en klimt naar plaats 3. De vraag is nu: valt dit Beerschot nog wel te redden of mogen we er al een kruis over maken?