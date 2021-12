Onwaarschijnlijk: spelers Beerschot beslisten zelf om Holzhauser in de verdediging te zetten

Niet dat Beerschot had gewonnen of een punt gepakt met zijn kapitein aan boord, maar de uitsluiting van Raphael Holzhauser zette wel alle sluizen open. Anderlecht sneed erdoor als door boter. En het opmerkelijkste: het plan om de Oostenrijker in de verdediging te zetten, kwam niet van de bank.

Tot grote verwondering van iedereen speelde Holzhauser ineens als libero. De vraag was wie dat beslist had. Het antwoord kwam van Mike Vanhamel. "Wij hebben dat beslist ja. We hebben dat wel doorgegeven aan de bank. Het leek ons het beste plan", aldus de doelman.

Waarom dan wel? "We werden overlopen door hun overload op de flanken. We voelden dat er iemand bij moest en dat werkte ook wel even, al ging hij ook een beetje in de fout bij de derde goal. We hadden meer controle en meer opbouw van achteruit. Na zijn uitsluiting ging het natuurlijk helemaal fout."

Javier Torrente gaf aan dat hij die beslissing steunde, maar toch wel opmerkelijk dat een spelersgroep beslist om een tactische aanpassing te doen tijdens de match.