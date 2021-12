'The Kid' eindelijk nog eens aan het kanon, maar Kompany trekt er zich niks van aan

Het was al 3,5 maand geleden dat Yari Verschaeren nog eens kon scoren. Tegen Beerschot effende hij het pad met twee vroege goals. "Was het al zolang geleden dat Yari nog scoorde? Niet op gelet", haalde Kompany de schouders op.

En Kompany meent het wanneer hij zoiets zegt. Hij houdt de individuele statistieken niet in het oog. Enkel die van het collectief. "Weet ja, het is leuk voor Yari dat hij scoort, maar ik zag vooral dat hij die twee doelpunten in één tijd scoort. Dat wil zeggen dat de ploeg die goals heeft voorbereid. Dat is hetzelfde voor Refaelov, Zirkzee... Dat heb ik de voorbije maanden elke keer gezegd."

Verschaeren zit dan wel zelf in met zijn statistieken, maar Kompany kijkt gewoon naar het ploegspel. "Yari heeft hetzelfde gedaan voor een goal van Kouamé tegen Kortrijk. Bij Anderlecht helpen we mekaar als collectief, en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat meen ik."