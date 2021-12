Supersub Raman hoopt op kansen in wervelend Anderlecht nu Kouamé vertrekt: "Vijf-zes weken geleden nog hard bekritiseerd"

Negentien matchen, zeven goals en vier assists. De cijfers van Benito Raman bij Anderlecht lijken meer dan ok, maar toch zit hij meer op de bank dan hij had verwacht natuurlijk. De supersub krijgt echter zijn kansen in januari.

Benito Raman reageerde een klein beetje verontschuldigend na zijn twee goals, die Beerschot - zijn ex-ploeg - nog wat meer in de miserie duwden. "Het is pijnlijk voor hen, maar ik moet mijn job doen en blij zijn. Ik hoop dat ze na Nieuwjaar nog iets kunnen forceren", reageerde hij.

Twee doelpunten erbij en een quasi perfect rapport voor de ploeg in december. Anderlecht is 'on a roll'. Dat Kompany tot nu koos voor een spitsenduo Zirkzee-Kouamé is echter niet makkelijk voor de aanvaller. "Iedereen moet zijn taken doen, ook als invaller. We spelen voor de eerste keer zo lang met dezelfde ploeg. Voor sommige jongens is dat iets ambetanter", lachte hij.

Klik met Zirkzee

"Ik ben nu eenmaal de supersub, maar dat is niet altijd leuk om mee te maken. Iedere speler wil alles spelen. Nu Kouamé vertrekt krijg ik misschien kansen, maar er zijn nog andere spelers. Al klikt het wel goed met Zirkzee. Ik kwam naar hier om elke minuut te spelen, maar ik heb wel kunnen tonen dat ik goed kan invallen en altijd wil starten."

Anderlecht kan met vertrouwen de rest van de competitie tegemoet zien. Het draait steeds beter. "Vijf-zes weken geleden werden we nog hard bekritiseerd. Dat is ook voetbal en druk is hier belangrijk."