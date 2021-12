Sammy Mahdi in alle staten: "Sorry Club-fans, gun me deze tweet"

De flow van Anderlecht de voorbije weken gaat duidelijk de goede richting uit, tot groot jolijt van de supporters van paarswit.

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is lyrisch over de prestaties van RSC Anderlecht en laat dat weten op sociale media.

“Anderlecht heeft nu al 50x gescoord. Brugge slechts 41x. Het aanvallend voetbal en de doelpunten zitten terug in Anderlecht, zoals het hoort”, schrijft hij op Twitter.

Hij verontschuldigt zich meteen ook bij de supporters van blauwzwart. “Sorry Club-fans, het was zo lang geleden. Gun me deze tweet.”

