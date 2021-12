Jeugdproduct en kapitein U21 Anderlecht krijgt ferme contractverlenging: "Belangrijk voor ons project in 1B"

Theo Leoni heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd. Hij zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot juni 2024 aan de club bindt, met nog twee jaar als optie. De 21-jarige middenvelder speelt sinds 2012 voor paars-wit en is kapitein van de U21.

Theo is een product van de generatie 2000. Hij is een veelzijdige middenvelder die op alle posities centraal op het midden uit de voeten kan. Theo maakte nog geen minuten bij het eerste elftal, maar de jonge middenvelder heeft vertrouwen in zijn kwaliteiten en wacht geduldig zijn kans af. “'Beter laat dan nooit", zegt Theo. "Ze hebben me geleerd dat je geduld moet hebben in het leven, dat je niet altijd meteen krijgt wat je wilt, wanneer je het wilt. Geduld is een deugd. Ik ben met dat idee opgegroeid."

"Theo is een echte Neerpede-ket. Sinds hij op 12-jarige leeftijd bij de club kwam, heeft hij een gestage progressie doorgemaakt. Langzaam maar zeker, en met het nodige geduld," zegt Jean Kindermans, directeur van de RSCA Belfius Academy. "Hij is het type speler waar de Anderlecht-fans van houden: technisch, gul en hij speelt zonder angst", besluit hij.

Sinds vorig seizoen traint Theo mee met het eerste elftal onder leiding van Vincent Kompany. Peter Verbeke volgt de ontwikkeling van de middenvelder al lang: "Theo Leoni is een zeer belangrijke speler voor het project van de club. Wij rekenen erop dat hij volgend jaar een leider wordt in 1B en op de deur van het eerste team klopt."

Zowel op korte als op lange termijn is er een belangrijke rol weggelegd voor Theo. Zijn doelen voor 2022? “Ik heb er twee. Ons met de beloften plaatsen voor 1B, en mijn debuut maken bij de eerste ploeg.”