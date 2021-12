René Vandereycken: "Veldbezetting Beerschot totaal verkeerde inschatting, beslissing Holzhauser verdedigbaar"

Beerschot ging maandag in eigen huis met de billen bloot tegen een ontketend Anderlecht. In Het Nieuwsblad wijst René Vandereycken de veldbezetting van de Mannekes aan als een cruciale factor.

"Dat het nooit echt een match werd, lag aan de veldbezetting van Beerschot. Moeilijk te begrijpen, want Anderlecht speelt al weken in hetzelfde systeem en met dezelfde spelers. Torrente wilde vasthouden aan zijn 4-4-2 met een ruit op het middenveld, ik begrijp dat niet."

"De middenvelders van Beerschot kwamen telkens te laat om de oprukkende verdedigers op te vangen. Het is nochtans algemeen geweten dat Verschaeren en Refaelov naar binnen trekken om ruimte te maken voor Gomez en Murillo."

Uiteindelijk besloten de Beerschot-spelers in de loop van de eerste helft om zelf in te grijpen. Holzhauser ging in het hart van de verdediging spelen, maar werd nog voor de koffie uitgesloten. "Ik vind de beslissing van Holzhauser om in de verdediging te gaan postvatten verdedigbaar. Ok, het pakte slecht uit, maar in zo'n situatie moet een speler de mogelijkheid krijgen om iets te veranderen. Het is Javier Torrente die een totaal verkeerde inschatting heeft gemaakt en daar zijn zijn spelers mee de dupe van geworden", besluit Vandereycken.