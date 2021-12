Joren Dom in zak en as na vernedering: "Zeven keer zo goed als wij" en "Kan niks zinnig zeggen om nog geloofwaardig over te komen"

De Beerschot-spelers kregen een pandoering rond de oren zoals maar weinigen die al meemaakten. Voor Joren Dom was het een primeur om zo'n nederlaag te lijden als tegen Anderlecht. "Ik weet niet wat ik hier zinnig over kan zeggen", zuchtte hij.

De middenvelder zat in zak en as. "Ik weet niet wat ik moet zeggen om nog geloofwaardig over te komen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We zijn volledig overklast door een ploeg die op dit moment zeven keer zo goed is als wij. Uiteraard wil je dat die match zo rap mogelijk gedaan is", aldus Dom. "Wat kan ik zeggen? Het is 7-0."

En nu? Was dit de genadeslag? "Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik ga strijden tot het laatste fluitsignaal. We moeten proberen met frisse moed de stage aan te vatten. Dat zal wel lukken om het hoofd leeg te maken. Het is ook niet het einde van de wereld. Het verschil blijft tien punten. Het is wel een zware vernedering."