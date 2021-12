Torrente zat duidelijk verveeld met 'Holzhauser-beslissing': "Hij is geen verdediger, we zouden hem daar nooit posteren!"

Het gespreksonderwerp gisterenavond op het Kiel: wie had in godsnaam beslist om Raphael Holzhauser als soort libero te laten spelen? Verschillende spelers zoals Bourdin en Vanhamel gaven toe dat de spelers dit beslisten. Javier Torrente zat duidelijk verveeld met de zaak.

Er zat een idee achter, maar de uitvoering liet te wensen over. Aan de woorden van Torrente te horen was hij het er niet helemaal mee eens. De Argentijnse coach wrong zich in bochten om er toch maar een uitleg aan te geven. "Rapha raakte geen ballen in zijn positie achter de spitsen. Er was heel veel druk in die zone. Als hij dan geen ballen krijgt, zakt hij in als verdedigende middenvelder. En zoals bij veel ploegen gebeurt, komt die dan tussen de twee centrale verdedigers te staan om op te bouwen."

Hij wou een goeie spits gaan dekken en als dat je kwaliteiten niet zijn, gebeurt dit...

Het probleem was dat Holzhauser als echte verdediger ging spelen. "Als hij zo diep inzakt, dan krijgt hij minder druk te verwerken. Daar is hij minder gevaarlijk en voor de tegenstander is dat ook een positie die niet echt belangrijk is. Daar krijg je veel vrijheid zonder dat je gevaarlijk kan zijn."

"Maar hij is geen verdediger, dat weet hij ook. Dat is ook de reden waarom hij uitgesloten is. Hij wou een goeie spits gaan dekken en als dat je kwaliteiten niet zijn, gebeurt dit... Het is duidelijk dat we hem daar nooit zouden posteren. Hij is niet sterk in duels, hij heeft geen snelheid... Hij is geen centrale verdediger! Ik hoop dat de discussie hiermee gesloten is."