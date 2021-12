Gert Verheyen heeft een opvallende boodschap voor Javier Torrente

Het was een opvallend gegeven na Beerschot-Anderlecht, toen de uitleg over de positie van Raphael Holzhauser er kwam.

Ploegmaat Pierre Bourdin legde voor de camera’s van Eleven Sports uit dat de spelers zelf de beslissing genomen hadden om Holzhauser in de verdediging op te stellen. Onder het mom van ‘we moesten iets proberen’.

Volgens Gert Verheyen not done. Torrente had het volgens hem tijdens de match al opgegeven en greep zelf niet in. Zijn conclusie is dan ook duidelijk. "De coach hoeft niet meer terug te komen na de winterstop", zegt Gert Verheyen in Extra Time. "Die blijft beter in Argentinië."

Al is de malaise bij Beerschot zeker niet de schuld van de trainers die de revue passeerden. "Omdat ze over onvoldoende kwaliteit beschikken, lukt het niet", besluit Verheyen.