Kompany nog bijlange niet tevreden: "Iedereen spreekt over winnen, maar weinigen weten wat dat is"

Het jaar perfect afsluiten, heet zoiets. Vincent Kompany bleef echter zijn nuchtere en kalme zelve na de monsterzege op Beerschot. "Dat je een match of matchen wint, betekent nog niet dat je een winnende ploeg bent", zei hij bloedserieus.

Het lijkt bijna spijtig voor Anderlecht dat ze nu moeten stoppen voor een kleine drie weken. "Nee, die winterstop komt niet ongelegen. Ja, we zitten in een flow, maar het is geen flow van alleen maar vertrouwen. Het is een kwestie van taken uitvoeren. Ik blijf dus zeggen: de tijd werkt in ons voordeel. We hebben straks twee weken om alles nog meer op punt te zetten."

Anderlecht bleef doorduwen tegen Beerschot. "Iedereen spreekt over winnen, maar weinigen weten wat winnen echt is. We zijn nog geen grote ploeg. We zijn nog niet de beste ploeg van België. We willen daar geraken en eens we daar zijn is het een kwestie van niet meer te lossen. Daarom: als we nu na 0-5 de voet van het gaspedaal hadden gehaald, was ik met een wrang gevoel naar huis gegaan. Nu is dat gevoel goed... tot morgen."

"We hebben niet het meeste geleerd van deze match. We hebben het meeste geleerd tegen bijvoorbeeld Oostende, toen we met tien kwamen te staan en moesten knokken. Toen hebben we plezier gepakt. Mijn grootste genoegen is dat de ploeg nooit de attitude gewijzigd heeft."

Kompany zei na de mindere maand november dat hij geen november-man was. Een december-man kunnen we hem wel noemen. "(lacht) En eigenlijk ben ik nog beter in het najaar. Nee, serieus. Wat wij moeten doen is vooral bescheiden blijven."

En nu mogen de spelers genieten van vijf dagen vakantie. "Of ik hen regels heb opgelegd? (grijnst) We hebben hen alle informatie gegeven: handgel, maskers... En dan kunnen we alleen maar bidden. Als ik hen regels opleg, weet ik toch dat ze niet gaan luisteren. Dat kunnen we ook niet controleren, dat werkt niet."