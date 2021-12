Beerschot-voorzitter laat moed niet zakken: "Deze club gaat nog jaren mee, hopelijk nog 100 jaar"

Het 'annus horribilis' van Beerschot werd maandagavond nog wat meer in de verf gezet door Anderlecht. Voorzitter Francis Vrancken wil echter geen paniek zagen en laat weten dat de club nog lang zal bestaan.

Uiteraard was de 0-7 een dieptepunt. "Deze club bestaat al vele jaren en zal nog vele jaren blijven bestaan", zegt hij bij Sporza. "We moeten lessen trekken. De ontgoocheling is groot. We hadden dit gevreesd, maar niet verwacht. Ja, het deed pijn aan de ogen, maar we geven niet op. Neen, er is geen berusting."

"We hebben veel verloren, maar er volgen nog veel wedstrijden. Zo voel ik het aan: we hebben genoeg kwaliteit in de groep. We kunnen nu herbronnen tijdens de winterstop en we gaan dan met enthousiasme op stage. Hopelijk verschijnen we dan met frisse moed op het strijdtoneel."

Maar gaat de Saoedische prins Abdullah er op een gegeven moment niet genoeg van krijgen? "Er is intensief contact, maar we zien dit als een investering op lange termijn", sust Francis Vrancken. "Het is niet omdat het sportief slecht loopt, dan dit het einde van het Beerschot-tijdperk is. We hopen er nog 100 jaar bij te doen."