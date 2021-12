Doelman Vanhamel enorm kritisch voor zichzelf en ploeg na vernedering: "Schande dat dit op ons veld gebeurt"

Mike Vanhamel beleefde een nachtmerrie tegen Anderlecht. De doelman moest zich zeven keer omdraaien en ging zelf ook in de fout bij het vijfde en zevende doelpunt. De kapitein van Beerschot beseft dat dit niet kan blijven duren.

"Het is een schande dat dit gebeurt op ons eigen veld. We zijn volledig weggespeeld", schudde hij het het hoofd. "De mentaliteit was er niet. En dat is ook mijn schuld. Als kapitein moet ik het voorbeeld geven en dat heb ik niet genoeg gedaan. We moeten ons in vraag stellen. Wij allemaal."

Vanhamel zag dat Beerschot volledig kansloos was. "We hebben nu al veel matchen nipt verloren, maar nu klopte er niets. Niemand was op niveau. Ok, de kloof blijft wel tien punten en het is eigenlijk maar drie punten dat we verliezen, maar dit mag niet gebeuren. Mentaal is dit heel moeilijk. Als je dan ook nog eens zelf een individuele fout maakt, komt het nog zwaarder binnen."

En nu? Kan dit nog rechtgezet worden? “Met alleen goeie voornemens zullen we er niet komen. Het is duidelijk dat we aanvallende versterking nodig hebben. Als je enkel deze match bekijkt, kan je zeggen dat we overal versterking nodig hebben, in elke linie. Ook in doel. Het is lastig om niet té hard te gaan twijfelen."