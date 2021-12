Hara en Suzuki geven STVV wat ademruimte, Eupen blijft op de sukkel

Onderin het klassement kan STVV weer wat vrijer ademen na een verdiende 2-0-zege tegen Eupen. In een ijzersterke eerste helft kwam STVV via Hara op voorsprong. Na de pauze ging Eupen op zoek naar de gelijkmaker, maar na een zware dekkingsfout nam Suzuki in de slotfase alle twijfels weg.

STVV-Eupen, ofwel het duel tussen de ploeg die vijf keer op rij verloor en het elftal dat slechts een van haar laatste tien competitiematchen kon winnen. STVV liet er echter geen gras over groeien en voetbalde vrank en vrij. Vooral het Japanse spitsenduo Suzuki-Hara wervelde bij momenten, geruggesteund door een alweer sterke Brüls. Steeds weer Hara De Kanaries trokken het laken naar zich toe, maar het vizier van Taichi Hara stond niet goed afgesteld. De 22-jarige Japanner miste tot twee keer toe met het hoofd. Vlak voor het halfuur kreeg de hard werkende Hara wat hij verdiende. Poulain miskeek zich compleet op een doorsteekpass van Konate, oog in oog met Nurudeen werkte Hara dit keer wel loepzuiver af: 1-0. Niet veel later kroop een omnipresente Hara de rollen om, maar Suzuki kon zijn ijzersterke eerste helft niet bekronen met een doelpunt. Eupen onderging de wedstrijd en kon Schmidt geen enkele keer bedreigen in het eerste bedrijf. Suzuki beslist wedstrijd Eupen kwam gretig uit de kleedkamers en stak via Lambert , Heris en N'Dri de neus aan het venster. STVV had moeite om de bal in de eigen rangen te houden, maar kon nog altijd teren op de fenomenale traptechniek van Christian Brüls. Met nog tien minuten op de klok schilderde de Truiense spelmaker een vrije trap op het hoofd van de compleet vrijstaande Suzuki, die de match besliste. Net zoals bij de openingstreffer zag de defensie van de Oostkantonners er op zijn zachtst gezegd niet goed uit. De Panda's konden na de 2-0 geen vuist meer maken, STVV trok de driepunter eenvoudig over de streep. De Kanaries maken vlak voor Nieuwjaar komaf met hun negatieve reeks. Na vijf opeenvolgende nederlagen mocht STVV nog eens vieren. Eupen blijft in het sukkelstraatje in de Jupiler Pro League. Na een uitstekende competitiestart kon Eupen amper een van zijn laatste elf wedstrijden winnen. De Panda's moeten herbronnen tijdens de winterstop.