Doelman onlangs nog betrokken in controversiële botsing met Shved gaat met Ghana naar Africa Cup

Een doelman uit de Belgische competitie trekt naar de Africa Cup. Na een botsing met Shved was de Ghanees Abdul Nurudeen nog Kop van Jut bij KV Mechelen, omdat de Oekraïener op een draagberrie moest weggedragen worden. Die controverse kan Nurudeen nu achter zich laten.

Abdul Nurudeen zal even letterlijk afstand kunnen nemen van de Jupiler Pro League. De doelman zit in de selectie van Ghana voor de Africa Cup. Maandagavond stond hij nog onder de lat in Sint-Truiden, waar Eupen de boot inging met 2-0.

Meteen na afloop van deze wedstrijd is Nurudeen vertrokken op stage met zijn nationale ploeg. Hij staat erom bekend om steeds in doel te staan met een helm. In de eindronde van de Africa Cup neemt hij het met Ghana op tegen Marokko, Gabon en Comoren.

Opvallend seizoen

Nurudeen is bezig aan een opvallend seizoen. Eerder dit seizoen stond hij al in het middelpunt van de belangstelling nadat hij op het veld van Club Brugge krampen kreeg en mede hierdoor de extra tijd meer dan tien minuten bedroeg.