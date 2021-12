Mory Konaté vertrekt met een driepunter naar Afrika Cup: "We maakten er een erezaak van om 2021 met een zege af te sluiten"

STVV hield maandagavond drie levensbelangrijke punten thuis tegen Eupen. De Kanaries hadden bijna de ganse partij controle over de match en kwamen zelden in de problemen.

Op het Truiense middenveld keek Mory Konaté (28) niet op een meter meer of minder. Hij zag hoe STVV verdiend met de overwinning aan de haal ging. "Dit doet enorm veel deugd, want we wachten al sinds begin december op een overwinning. We maakten er een erezaak van om 2021 af te sluiten met een driepunter, en dat hebben we gedaan."

"In het begin van de tweede helft was het even uitkijken, want Eupen kwam beter in de wedstrijd. Een doelpunt van hen zou de match doen kantelen, maar uiteindelijk was het zaak om de boel te controleren. We hadden alle wapens in handen om de wedstrijd af te maken, aldus Konaté.

De defensieve middenvelder is onder Hollerbach niet meer weg te denken uit het elftal. De prestaties van Konaté zijn ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gepasseerd. In die mate zelfs dat Konaté deel uitmaakt van de selectie van Guinee voor de Afrika Cup. Hij kan er zijn debuut maken in de nationale ploeg. "Ik heb er enorm veel zin. Tegelijkertijd is het allemaal ook wel spannend, want het is de eerste keer voor mij. Ik voel me hoe dan ook erg vereerd en ik ben ervan overtuigd dat we het ver kunnen schoppen."

Guinee neemt het in de groepsfase op tegen Malawi, Senegal en Zimbabwe.