Christian Brüls loodst STVV naar veiliger vaarwater: "We missen tikkeltje kwaliteit"

Na vijf opeenvolgende nederlagen maakte STVV maandagavond een einde aan zijn negatieve reeks. De Kanaries legden vooral in de eerste helft goed voetbal op de kunstgrasmat en namen verdiend de maat van een mak Eupen. Christian Brüls was andermaal van onschatbare waarde voor STVV.

Taichi Hara was met zijn loopacties en sterke lichaam een gesel voor de Eupense defensie, terwijl Yuma Suzuki misschien wel zijn beste prestatie van het seizoen liet optekenen tegen de Panda's. In hun rug nam Christian Brüls ook tegen zijn ex-club opnieuw de regie in handen. Brüls bekroonde zijn sterke wedstrijd met de assist voor de verlossende 2-0 van Suzuki.

"We wisten dat dit voor ons dé match was en dat hebben we ook getoond op het veld. Ik vind dat we dan ook zeker verdiend gewonnen hebben", vertelde Brüls na afloop.

De laatste weken zat de mot er in bij de Kanaries, maar voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar rechtte STVV zijn rug. Brüls kwam na de wedstrijd even terug op de slechte reeks van zijn ploeg. "Aan de mentaliteit zal het nooit liggen bij ons, want er zit heel veel werkkracht in deze ploeg. Soms hebben we iets te veel kansen nodig om te scoren en missen we dat tikkeltje kwaliteit." Benieuwd of het STVV-bestuur de hint van Brüls begrepen heeft.