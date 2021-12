🎥 Yari Verschaeren laat van zich horen over WK én transfer

Yari Verschaeren wist tegen Beerschot eindelijk weer wat scoren was. Dat was al van 12 september geleden.

2022 lijkt voor Verschaeren een heel belangrijk jaar te worden, al kan je dat ook zeggen voor heel Anderlecht én Vincent Kompany.

Verschaeren hoopt in ieder geval dat paarswit een prijs weet te pakken, zo vertelt hij aan HLN. De beker lijkt daarbij de beste mogelijkheid.

Al kijkt Verschaeren ook verder, richting WK in Qatar én een zomertransfer. “Er is nog veel tijd tot het WK, ik zal me eerst nog veel moeten tonen bij Anderlecht. Over een zomertransfer is het zeker te vroeg om te spreken. Maar het kan zeker een belangrijk jaar worden, zowel voor mij als voor de club.”