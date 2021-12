Ultra's Beerschot laten zich van slechtste kant zien en scanderen nazistische slogans, politie start onderzoek

Vandaag circuleert er een filmpje op sociale media waarop te zien is dat de ultra's van Beerschot buiten het stadion tijdens de match tegen Anderlecht antisemitistische leuzes zingen. De Antwerpse politie is een onderzoek gestart.

Het filmpje toont hoe een deel Beerschot-aanhangers anti-Joodse en nazistische slogans scanderen: "Sieg heil, Hamas, Hamas, alle Joden aan de gas" weerklinkt.

“We hebben het filmpje bekeken. Er is een proces-verbaal opgesteld voor aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of een gemeenschap. Dat zal overgemaakt worden aan het parket voor verder gevolg", reageerde de Antwerpse politie bij Het Nieuwsblad.

Beerschot veroordeelt de beelden met nadruk. “De club distantieert zich volledig van deze uitspraken. Beerschot benadrukt dat er geen plaats is voor racistische uitlatingen in of buiten de club", aldus ondervoorzitter Walter Damen.