Kritiek op spelers én coach Clement zwengelt aan: "Lang doe kalm" en "De vernedering te veel, het is op"

Club Brugge ging met de billen bloot in de Brugse derby. En dus zwengelt de kritiek op bestuur, spelers en trainer Clement onder de fans aan. Benieuwd of en hoe de gemoederen in de winterstop kunnen worden bedaard.