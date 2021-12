Philippe Clement is duidelijk: "Je weet dat ik daarover niet praat"

De positie van Philippe Clement staat na de nederlaag in de Brugse derby toch een beetje onder druk. Rest de vraag: wat gaat er in de winterstop gebeuren?

Moeten er extra versterkingen komen bij Club Brugge? "Je weet dat ik niet over transfers praat met de pers, dat moet binnenskamers gebeuren", aldus Clement daarover.

Buchanan

Wel wilde hij het hebben over nieuwkomer Buchanan. "Met hem komt er straks iemand bij waarvan we denken dat hij geen gewenning nodig zal nodig hebben."

De Canadees zou meteen inzetbaar moeten zijn, in tegenstelling dus tot een aantal van de zomertransfers waarop het nog steeds wachten is voor ze helemaal kunnen meespelen in de strijd voor blauw-zwart.