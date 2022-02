Kapitein van KV Kortrijk niet te spreken over inhaalwedstrijd tegen Antwerp: "Het kan er bij mij niet in dat we moesten spelen"

KV Kortrijk is na de inhaalwedstrijd tegen Antwerp met lege handen achter gebleven. De Kerels verloren met 0-2 na doelpunten van Samatta en Gerkens. Kristof D'Haene, de kapitein van KV Kortrijk, was niet te spreken over de match.

KV Kortrijk kreeg namelijk te maken met een slechte voorbereiding op de match tegen Antwerp. Zo had de club maar vier spelers op de bank zitten, waarvan twee doelmannen. D'Haene begrijpt niet waarom deze wedstrijd gespeeld moest worden.

"Ik ben vol ongeloof dat we deze wedstrijd moeten spelen", legde D'Haene uit bij Sporza. "Het is een schande voor de Jupiler Pro League. We zijn hier maar met twee bankzitters, dus het kan er bij mij niet in dat we hier moesten spelen. Het is een nadeel van een kleine ploeg te zijn."

De kapitein van KV Kortrijk was wel tevreden over het spel van zijn ploeg. "Een pluim voor onszelf na onze prestatie van vandaag. We hebben karakter getoond en hebben goed gevochten. We verdienen het niet om te verliezen", aldus D'Haene.