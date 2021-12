Snood plannetje Ngadeu mislukt helemaal: "Ik denk dat de scheidsrechter op de hoogte was"

Wat doe je als je vier gele kaarten hebt en je weet dat je er in januari sowieso niet zal bijlopen? Een gele kaart pakken natuurlijk... Maar Michael Ngadeu kwam tegen Union SG van een kale reis thuis.

Ngadeu speelt met Kameroen de Africa Cup ib eigen land. Het ideale moment om geschorst te zijn. En 't was niet aan gebrek aan proberen dat hij er geen vijfde kreeg. "(lacht) Ja, ik heb het geprobeerd, maar ik denk dat de scheidsrechter op de hoogte was en wist wat ik wou doen", glimlachte hij. Lawrence Visser trapte er niet toen hij op het einde van de match nadrukkelijk solliciteerde. "Die kaart zal wel nog komen, dus nu is het gewoon wachten wanneer. Dan zit ik die schorsingsdag gewoon uit."

Ngadeu vertrekt met een gerust gemoed naar zijn land. "Ik kan me focussen op de Africa Cup, want er staat een team dat hard gewerkt heeft om op alle fronten er te staan. Ik heb er zin en ik hoop dat we die trofee kunnen pakken."

Over de wedstrijd kon hij kort zijn. De twee teams speelden dezelfde tactiek en er was amper doorkomen aan. “Je mag niet vergeten dat deze teams ook de twee beste defensies van de competitie hebben. Het was voor de aanvallers dus niet makkelijk om de ruimte te vinden of om te profiteren van foutjes, want die waren er amper.”