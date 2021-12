Ivan De Witte wordt zeker niet de nieuwe voorzitter van de Pro League: "Er is dringend leiderschap nodig, want daar ontbreekt het aan"

Vorige week stapte Peter Croonen op als voorzitter van de Pro League. Een opvolger is vooralsnog niet aangeduid. Wie de functie zeker niet zal invullen, is Ivan De Witte. Dat vertelde de voorzitter van AA Gent in gesprek met Sporza.

Ivan De Witte (74) was eerder al eens voorzitter van de Pro League, tussen 2007 en 2012. Een tweede ambtstermijn ziet hij hoegenaamd niet zitten. "Tot mijn grote verrassing zag ik mijn naam verschijnen, maar nu moeten we vooral uitkijken naar een sterke voorzitter en een sterk bestuur. Er is dringend leiderschap nodig bij voetbalbond en Pro League, want ik vind dat dat ontbreekt."

Er wordt gepleit om voor een voorzitter te gaan die niet bij een club betrokken is. Ivan De Witte steunt die gedachte, al beseft de voorzitter van AA Gent dat het geen sinecure is om een onafhankelijke voorzitter te vinden. "Mochten we iemand vinden van buiten het voetbal die de kwaliteiten heeft, dan ben ik voorstander. Indien niet, dan moeten we voor de beste persoon binnen de liga gaan."

"Wie dat is? Daar laat ik me niet over uit. Er moet toch iemand te vinden zijn binnen de Pro League die met neutraliteit en leiderschap kan leiden", besluit Ivan De Witte.