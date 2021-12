Kums zag een billijk gelijkspel: "Te veel met de lange bal gespeeld, zeker toen Depoitre uitviel"

't Was geen makkelijke avond voor Sven Kums. De spelverdeler van AA Gent zag de meeste ballen over zijn hoofd vliegen. "En toen Depoitre uitviel had dat helemaal geen zin meer", zuchtte hij.

"Wat moeten we hierover zeggen?", zuchtte Kums. "Dit is een terechte uitslag. We hebben te veel met de lange bal gespeeld. Toen Depoitre geblesseerd uitviel, bleven we dat doen en dat was helemaal belachelijk, want dan hadden we geen fysiek présence meer vooraan. Union stond in een laag blok en wij ook. Dat zag je ook aan het geleverde spel."

Kums kon dus wel leven met het punt, zeker door de invloed die het veld speelde. "Je voelt niet echt dat het hier smaller is. Het was gewoon vaak man op man, met heel weinig ruimte. We hadden misschien iets meer diep kunnen spelen achter hun verdedigers. Zij hebben achteraan ook niet die pure snelheid."

Maar Gent doet als enige ploeg wel nog op drie vlakken mee. "Onze seizoensstart was niet goed genoeg. Daar hebben we te weinig punten gepakt, ook al was het spel soms goed. Ik denk dat we ons in de verschillende competities hebben geknokt. We staan waar we staan. Na de winterstop moeten we vol aan de bak om in Play-off I te geraken."