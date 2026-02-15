LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan
2-2 staat het bij het begin van de tweede helft. Het is ondertussen gestopt met sneeuwen, maar het veld is nog steeds moeilijk bespeelbaar
51' 8"
|
|
Kokubo Leobrian
|
| 5.6
Leobrian Kokubo @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/13 (38.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/14 (35.7%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
|
Juklerød Simen
⚽
|
| 6.5
Simen Juklerød @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/27 (70.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/11 (9.1%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
|
Mbe Soh Loïc
|
| 6.2
Loïc Mbe Soh @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/13 (53.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/6 (50%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
|
Taniguchi Shogo
|
| 6.3
Shogo Taniguchi @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/15 (46.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/9 (22.2%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
|
Hata Taiga
|
| 5.5
Taiga Hata @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/20 (25%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/21 (14.3%)
| Balverliezen
|16
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/20 (25%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/21 (14.3%)
|
Sissako Abdoulaye
|
| 5.4
Abdoulaye Sissako @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/32 (56.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|15
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/32 (56.3%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Yamamoto Rihito
|
| 5.8
Rihito Yamamoto @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/22 (72.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Sebaoui Ilias
|
| 6.4
Ilias Sebaoui @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/27 (85.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/4 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|14
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
|
Ito Ryotaro
|
| 5.3
Ryotaro Ito @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/25 (52%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/7 (14.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/14 (14.3%)
| Balverliezen
|22
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/25 (52%)
- Schoten op doel: 1/3
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/14 (14.3%)
- Balverliezen: 22
|
Vanwesemael Robert-Jan
|
| 5.8
Robert-Jan Vanwesemael @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/16 (62.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|15
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Goto Keisuke
⚽
|
| 6.9
Keisuke Goto @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Schoten op doel: 1/1
|Bank
|
Delpupo Isaias
|
|
|
|
|
Merlen Ryan
|
|
|
|
|
Lendfers Matt
|
|
|
|
|
Janssens Wolke
|
|
|
|
|
Pupe Joedrick
|
|
|
|
|
Diriken Alouis
|
|
|
|
|
Matsuzawa Kaito
|
|
|
|
|
Diouf Oumar
|
|
|
|
|
|
|
Gabriel Brent
|
| 5.4
Brent Gabriel @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/8 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/11 (36.4%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
|
Willen Lukas
|
| 5.8
Lukas Willen @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/21 (42.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/17 (23.5%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/21 (42.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
|
Kiilerich Jakob
|
| 5.3
Jakob Kiilerich @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|6
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 1
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/10 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/8 (25%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Rode kaarten: 1
- Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
|
De Jaegere Benoit
|
| 6.4
Benoit De Jaegere @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|8
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/9 (55.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Soglo Emran
A
|
| 6.9
Emran Soglo @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/19 (47.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/11 (18.2%)
| Balverliezen
|16
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
|
Claes Thomas
|
| 5.6
Thomas Claes @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/21 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Lofolomo Enrique
|
| 6.1
Enrique Lofolomo @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/14 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/6 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Nyssen Benoit
|
| 6.0
Benoit Nyssen @ Sint-Truiden - Zulte Waregem6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/11 (27.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/6 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/11 (27.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
|
Erenbjerg Jeppe
|
| 5.8
Jeppe Erenbjerg @ Sint-Truiden - Zulte Waregem5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/25 (56%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|5/16 (31.3%)
| Balverliezen
|17
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
- Schoten op doel: 1/3
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
|
Ementa Anosike
|
| 7.0
Anosike Ementa @ Sint-Truiden - Zulte Waregem7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/25 (56%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|16
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
- Sleutelpasses: 3
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Opoku Joseph
⚽ ⚽
|
| 8.9
Joseph Opoku @ Sint-Truiden - Zulte Waregem8.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|2
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|4
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Goals: 2
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Schoten op doel: 2/3
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|Bank
|
Bostyn Louis
|
|
|
|
|
Tanghe Anton
|
|
|
|
|
Vossen Jelle
|
|
|
|
|
Gavriel Stavros
|
|
|
|
|
Paugain Wilguens
|
|
|
|
|
Hedl Tobias
|
|
|
|
|
Ake Marley
|
|
|
|
|
Asare Dirk
|
|
|
|
|
Cappelle Yannick
|
|
|
|