Datum: 15/02/2026 19:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan

2-2 staat het bij het begin van de tweede helft. Het is ondertussen gestopt met sneeuwen, maar het veld is nog steeds moeilijk bespeelbaar

Tijd   51' 8" 
50
  Gele kaart voor Enrique Lofolomo


Scheidsrechter 		Rust


45+6

Goal 		Doelpunt van Simen Juklerød
Na een hoekschop en wat geharrewar komt de bal bij Juklerod. Deze twijfelt niet en schiet onhoudbaar voorbij Brent Gabriel de gelijkmaker op het bord.
45+1

Goal 		Doelpunt van Keisuke Goto (Penalty)
44
  Rode kaart voor Jakob Kiilerich
44

Penalty 		Penalty voor STVV
42
 Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...
Goto gaat neer in de kleine rechthoek. Het lijkt strafschop, maar zowel de scheidsrechter als de VAR schieten niet in actie. Goto werd nochtans duidelijk gehinderd door Kiilerich
41
 Heel STVV schreeuwt voor een strafschop
Goto gaat neer in de kleine rechthoek. Het lijkt strafschop, maar zowel de scheidsrechter als de VAR schieten niet in actie. Goto werd nochtans duidelijk gehinderd door Kiilerich
36
 STVV komt opzetten, maar heeft het moeilijk
25

Goal 		Doelpunt van Joseph Opoku (Emran Soglo)
De bal wordt diep gespeeld op Opuku en de aanvaller controleert goed en schiet de bal onhoudbaar voorbij de doelman van STVV
18
  Gele kaart voor Leobrian Kokubo
18

Goal 		Doelpunt van Joseph Opoku (Anosike Ementa)
Goede aanval van STVV en de bal komt in de kleine rechthoek. Ementa legt mooi terug op Opoku die prima binnenschiet
6
 Ito met het schot
Een strak schot van Ito, maar Gabriel kan de bal in hoekschop werken
1
 Wat een kans voor Zulte Waregem
30 seconden aan het voetballen en Erenbjerg met het prima schot, maar de doelman van STVV kan de bal in hoekschop werken
1
 STVV - Zulte Waregem: 0-0
19:14
 Militairen maken het veld van STVV vrij
De scheidsrechter heeft beslist om de wedstrijd met 15 minuten uit te stellen. Hopelijk is dat het veld speelklaar. Militairen zijn er alvast volop mee bezig.

STVV STVV
Kokubo Leobrian   5.6  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Juklerød Simen 6.5  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Mbe Soh Loïc 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
Taniguchi Shogo 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Hata Taiga 5.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/20 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/21 (14.3%)
Sissako Abdoulaye 5.4  
  • Nauwkeurige passes: 18/32 (56.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Yamamoto Rihito 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Sebaoui Ilias 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Ito Ryotaro 5.3  
  • Nauwkeurige passes: 13/25 (52%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/14 (14.3%)
  • Balverliezen: 22
Vanwesemael Robert-Jan 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Goto Keisuke 6.9  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 5.4  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Willen Lukas 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 9/21 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
Kiilerich Jakob   5.3  
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
De Jaegere Benoit 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Soglo Emran A 6.9  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Claes Thomas 5.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Lofolomo Enrique 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Nyssen Benoit 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 3/11 (27.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Erenbjerg Jeppe 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Ementa Anosike 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Opoku Joseph ⚽ ⚽ 8.9  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bank
Bostyn Louis  
Tanghe Anton  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Hedl Tobias  
Ake Marley  
Asare Dirk  
Cappelle Yannick  
Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

