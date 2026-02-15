LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan

50

Gele kaart voor Enrique Lofolomo





45+6



Doelpunt van Simen Juklerød

Na een hoekschop en wat geharrewar komt de bal bij Juklerod. Deze twijfelt niet en schiet onhoudbaar voorbij Brent Gabriel de gelijkmaker op het bord.



45+1



Doelpunt van Keisuke Goto (Penalty)





44

Rode kaart voor Jakob Kiilerich





44



Penalty voor STVV





42

Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...

Goto gaat neer in de kleine rechthoek. Het lijkt strafschop, maar zowel de scheidsrechter als de VAR schieten niet in actie. Goto werd nochtans duidelijk gehinderd door Kiilerich



41

Heel STVV schreeuwt voor een strafschop

Goto gaat neer in de kleine rechthoek. Het lijkt strafschop, maar zowel de scheidsrechter als de VAR schieten niet in actie. Goto werd nochtans duidelijk gehinderd door Kiilerich



36

STVV komt opzetten, maar heeft het moeilijk



25



Doelpunt van Joseph Opoku (Emran Soglo)

De bal wordt diep gespeeld op Opuku en de aanvaller controleert goed en schiet de bal onhoudbaar voorbij de doelman van STVV



18

Gele kaart voor Leobrian Kokubo





18



Doelpunt van Joseph Opoku (Anosike Ementa)

Goede aanval van STVV en de bal komt in de kleine rechthoek. Ementa legt mooi terug op Opoku die prima binnenschiet



6

Ito met het schot

Een strak schot van Ito, maar Gabriel kan de bal in hoekschop werken



1

Wat een kans voor Zulte Waregem

30 seconden aan het voetballen en Erenbjerg met het prima schot, maar de doelman van STVV kan de bal in hoekschop werken



1

STVV - Zulte Waregem: 0-0



