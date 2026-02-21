Datum: 21/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26

LIVE: STVV keert situatie weeral helemaal om: van 1-0 naar 1-2

Vanmiddag om 16u trappen FCV Dender EH en Sint-Truidense VV de zaterdag in de Jupiler Pro League op gang. Voor de Kanaries is het een belangrijke verplaatsing in de strijd om de Play-Offs, terwijl Dender vecht voor zijn overleven in eerste klasse.

Tijd   51' 27" 
Johan Walckiers
Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Berte schiet nog op Kokubo. Ferraro schiet daarna over.
34

Goal 		Doelpunt van Ryotaro Ito
Een vrije trap van Yamamoto belandt in de muur, maar daarna ook in de voeten van Ito en die kan door het bos van benen de voorsprong op het bord trappen.
30
 Nsimba heeft een spierblessure opgelopen bij de sprint voor de gemiste kans.
24

Goal 		Doelpunt van Ilias Sebaoui (Keisuke Goto)
Goto gebruikt zijn lichaam om de bal af te schermen en legt dan panklaar voor Sebaoui, die hem mooi voorbij Gallon draait.
20
 Er is duidelijk iets mis met Nsimba na het missen van die grote kans. Berte neemt zijn plaats in.
20
 Vervangen Bruny Nsimba
Ingevallen Mohamed Berte
19
 Toshevski met de perfecte dieptepass op Nsimba, maar die laat de open kans liggen.
15
 Goncalves gaat zijn kans van ver, maar Kokubo weert af.
13
 Goto stuit op Gallon, maar stond ook buitenspel.
12
 Bij Dender mogen ze vooral de fout niet maken om achteruit te kruipen. STVV kwam dit seizoen al 15 keer op achterstand en veelal wisten ze dat nog om te keren.
10
 STVV nu toch met een aantal corners, maar ze leveren niets op.
7
 STVV moet duidelijk even bekomen van de snelle achterstand. Ze krijgen niet direct lijn in hun spel.
1

Goal 		Doelpunt van Noah Mbamba
Kokubo is al geklopt. Drie spelers van STVV krijgen de bal niet weg uit de zestien en die komt bij Mbamba terecht. Vanop de rand van de zestien schiet hij in de korte hoek. Wat een start van Dender!
1
 FCV Dender EH - STVV: 0-0

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Goncalves Bryan 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Cools Kobe 6.3  
Marijnissen Luc 6.7  
Ferraro Fabio 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Viltard Malcolm 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Mbamba Noah 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
De Fougerolles Luc 6.3  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kvet Roman 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Toshevski David 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Nsimba Bruny 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Fortin Louis  
De Kerf Bo  
Oratmangoen Ragnar  
Koton Krzysztof  
Rodes Nathan  
Jahanbakhsh Alireza  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Sambu Marsoni  
Berte Mohamed 6.5  
STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.3  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Hata Taiga 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Taniguchi Shogo 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
Mbe Soh Loïc 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
Juklerød Simen 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Yamamoto Rihito 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sissako Abdoulaye 5.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Ito Ryotaro 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Vanwesemael Robert-Jan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Goto Keisuke A 7.0  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Sebaoui Ilias 7.7  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Bank
Muja Arbnor  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  

Vooraf

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?
Johan Walckiers

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?
Foto: © photonews

Vanmiddag om 16u trappen FCV Dender EH en Sint-Truidense VV de zaterdag in de Jupiler Pro League op gang. Voor de Kanaries is het een belangrijke verplaatsing in de strijd om de Play-Offs, terwijl Dender vecht voor zijn overleven in eerste klasse.

STVV krijgt de kans om — voorlopig althans — naar de leidersplaats te springen, aangezien Union Saint-Gilloise later op de dag pas in actie komt. Dan moet het wel winnen op het Dender Football Complex, geen evidente opdracht gezien het verleden.

De statistieken spreken immers niet in het voordeel van de Truienaars. In competitieverband kon STVV nog nooit punten pakken op bezoek bij Dender. Vorig seizoen werd het 2-1-verlies, in 2007 1-0. De 2-0-zege eerder dit seizoen op Stayen was dan weer de eerste competitieoverwinning ooit tegen Dender.

Levensbelangrijk voor Dender

Voor de thuisploeg staat er minstens evenveel op het spel. Dender bengelt onderin en heeft elk punt nodig in de degradatiestrijd. Na drie nederlagen op rij snakken de blauwhemden naar een resultaat om opnieuw vertrouwen te tanken.

Bij STVV keert Arbnor Muja terug uit schorsing. De kans is groot dat coach Wouter Vrancken hem meteen weer in de basis zet, ondanks de zes op zes tijdens zijn afwezigheid. Zijn snelheid en diepgang kunnen cruciaal zijn tegen een compact Dender.

Vice-aanvoerder Visar Musliu blijft out met een liesblessure. STVV hoopt hem volgende week tegen Royal Antwerp FC of nadien tegen Cercle Brugge opnieuw te kunnen inzetten. Eerst wacht echter Dender, waar STVV komaf wil maken met een hardnekkige negatieve traditie.

