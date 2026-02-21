LIVE: STVV keert situatie weeral helemaal om: van 1-0 naar 1-2

Vanmiddag om 16u trappen FCV Dender EH en Sint-Truidense VV de zaterdag in de Jupiler Pro League op gang. Voor de Kanaries is het een belangrijke verplaatsing in de strijd om de Play-Offs, terwijl Dender vecht voor zijn overleven in eerste klasse.

STVV krijgt de kans om — voorlopig althans — naar de leidersplaats te springen, aangezien Union Saint-Gilloise later op de dag pas in actie komt. Dan moet het wel winnen op het Dender Football Complex, geen evidente opdracht gezien het verleden.

De statistieken spreken immers niet in het voordeel van de Truienaars. In competitieverband kon STVV nog nooit punten pakken op bezoek bij Dender. Vorig seizoen werd het 2-1-verlies, in 2007 1-0. De 2-0-zege eerder dit seizoen op Stayen was dan weer de eerste competitieoverwinning ooit tegen Dender.

Levensbelangrijk voor Dender

Voor de thuisploeg staat er minstens evenveel op het spel. Dender bengelt onderin en heeft elk punt nodig in de degradatiestrijd. Na drie nederlagen op rij snakken de blauwhemden naar een resultaat om opnieuw vertrouwen te tanken.

Bij STVV keert Arbnor Muja terug uit schorsing. De kans is groot dat coach Wouter Vrancken hem meteen weer in de basis zet, ondanks de zes op zes tijdens zijn afwezigheid. Zijn snelheid en diepgang kunnen cruciaal zijn tegen een compact Dender.

Vice-aanvoerder Visar Musliu blijft out met een liesblessure. STVV hoopt hem volgende week tegen Royal Antwerp FC of nadien tegen Cercle Brugge opnieuw te kunnen inzetten. Eerst wacht echter Dender, waar STVV komaf wil maken met een hardnekkige negatieve traditie.