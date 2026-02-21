Volg Club Brugge - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 21/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?
Foto: © photonews

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge in de competitie OH Leuven. Kan blauw-zwart voor de afreis naar Madrid nog wat extra vertrouwen tanken?

Drie dagen na het 3-3 gelijkspel tegen Atlético Madrid moet Club Brugge alweer aan de bak in de Belgische competitie. De wedstrijden blijven elkaar aan een sneltempo opvolgen voor blauw-zwart.

Forbs keert terug in de selectie

In vergelijking met woensdag recupereert Club wel Carlos Forbs. De Portugees kreeg tegen Standard een trap op zijn voet en was niet fit om te spelen tegen Atlético Madrid. 

Club pakte in de competitie 9 op 15 in 2026, geen overdreven goed rapport. Om Union nog wat meer onder te zetten voor zijn wedstrijd tegen Antwerp is winnen dan ook de enige mogelijkheid voor blauw-zwart.

Club doet het goed tegen OHL

OHL ligt Club thuis ook goed, op twaalf wedstrijden won het tien keer en speelde het twee keer gelijk. Sinds 2020 verloor Club niet meer van OH Leuven, maar de ploeg van Felice Mazzu is wel aan een goede reeks bezig met al vier wedstrijden zonder nederlaag.


Union en KV Mechelen speelden gelijk tegen OHL en KAA Gent en Dender bleven met lege handen achter. Zal ook Club Brugge zijn tanden stukbijten? Het zou alleszins hoogst ongelegen komen.

Prono Club Brugge - OH Leuven

Club Brugge wint
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
94.87% 4.4% 0.73%
Populairste
2-0
(77x)		 3-1
(63x)		 3-0
(48x)

Vergelijking Club Brugge - OH Leuven

Positie

3
13

Punten

50
28

Gewonnen

16
7

Verloren

7
11

Gescoorde doelpunten

47
27

Doelpunten tegen

30
35

Gele kaarten

35
78

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

17
2
3
03/12 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
18/10 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
08/02 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
07/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
02/11 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
10/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
26/11 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
14/08 18:30 OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
23/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 OH Leuven OH Leuven
15/12 21:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 Club Brugge Club Brugge
24/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
22/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
24/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 Club Brugge Club Brugge
13/03 18:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
28/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 OH Leuven OH Leuven
23/02 14:30 OH Leuven OH Leuven 2-5 Club Brugge Club Brugge
05/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
09/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
20/10 20:00 OH Leuven OH Leuven 4-1 Club Brugge Club Brugge
18/12 18:00 OH Leuven OH Leuven 3-1 Club Brugge Club Brugge
13/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

20/02 16

Hans Vanaken is door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match na zijn sterke prestatie voor Club Brugge KV. Op de webstek van de Europese voetbalbond wordt toegelicht waaro...

Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

20/02 7

OH Leuven trekt dit weekend naar Jan Breydel voor een lastige opdracht tegen Club Brugge. De Leuvenaars bengelen onderin, maar volgens Frank Boeckx liggen er toch kansen te...

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge in de competitie OH Leuven. Kan blauw-zwart voor de afreis naar Madrid nog wat extra vertrouwen tanken?

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
