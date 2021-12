Geduld beloond en marge snel hersteld: Club, met duo De Ketelaere-Lang aan het feest, stelt kwalificatie veilig

Club Brugge kon rekenen op zijn wonderboys De Ketelaere en Lang om de kwalificatie voor de halve finales niet in het gedrang te laten komen. Het moest eerst het nodige geduld aan de dag leggen om de OHL-defensie te ontwrichten. Eens dat gebeurd was, werd het maar heel even spannend.

Een verwittigd man is er twee waard, bij Club kregen ze die verwittiging al vroeg in dit bekertreffen. Vlietinck kon ver doordringen en legde af voor Kaba. Die kreeg een grotere kans dan hij zelf besefte, via Mignolet ging de bal in hoekschop. Club had het begrepen: het moest de match in handen nemen en de druk opvoeren.

Zo geschiedde ook zeker en vast, maar Brys is wel een trainer die een blok kan neerzetten wanneer de tegenstander het spel maakt. Dat bleek enkele weken geleden al op het veld van competitieleider Union. Ook deze keer was OHL goed georganiseerd en was het voor de thuisploeg zoeken naar dat gaatje.

Mata vond de sleutel om het slot open te breken: een strakke voorzet met zijn linkervoet van op zijn rechterflank. De Ketelaere kopte raak, de ban gebroken (1-0). Dat belangrijke eerste doelpunt was een feit, want er viel daarna al wat meer ruimte.

Rits zag zijn kans schoon om uit te halen, Runarsson duwde in hoekschop. Correcte save, maar op die hoekschop zag de IJslander er veel minder goed uit. Balanta strafte zijn blunder af: 2-0 op slag van rust. Klus geklaard? Dat dachten de spelers van blauw-zwart misschien ook, want ze lieten zich in het begin van de tweede periode in slaap wiegen.

Een voetballer als Mercier is dan wel in staat om daarvan te profiteren: de Fransman schoot de 2-1 netjes in de rechterbenedenhoek. Leuven leefde dus weer op hoop, maar schoot zichzelf in de voet door de 3-1 te snel en te makkelijk weg te geven.

Het was opnieuw het aanvalsduo van Club dat aan het feest was: De Ketelaere bood Lang het doelpunt op een schoteltje aan en die kon niet meer missen. Vlak nadien had Lang meteen zijn tweede treffer aan de voet, de afwerking was echter iets te aarzelend. Zonder erg weliswaar. In het slot bracht Vanaken met een vrijschop de stand wel nog op 4-1: Club Brugge zoals verwacht naar de halve finales van de beker.