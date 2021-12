De Ketelaere luistert honderdste match op met doelpunt en assist: "We gaan vol voor competitie én Beker"

Charles De Ketelaere onderstreepte donderdagavond zijn goede vorm tegen OHL. Met een doelpunt en een assist had de youngster een groot aandeel in de kwalificatie van Club Brugge.

De bekerwedstrijd tegen OHL was voor Charles De Ketelaere (20) alweer de honderdste wedstrijd in de Brugse hoofdmacht. Daarin scoorde De Ketelaere twintig keer en leverde hij achttien assists af. Vooral de voorbije weken schieten de statistieken van de Rode Duivel de hoogte in.

"Of mijn dipje nu helemaal voorbij is? Tja, in voetbal heb je altijd goede en slechte momenten. Nu gaat alles heel goed. Ik hoop dat we zondag op dezelfde manier kunnen afsluiten (tegen Cercle Brugge, nvdr) en daarna kunnen genieten van een weekje vakantie", aldus De Ketelaere bij VTM.

"Het doel is en blijft om alles te winnen, dus we gaan vol voor competitie én de beker", aldus de 20-jarige linkspoot, die een van de topfavorieten is voor de Gouden Schoen.