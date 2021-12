Nu eens lof voor de supporters van Club Brugge, dat van één doemscenario niet wil weten

Lof voor de supporters van Club Brugge. Het zal ze deugd doen, na de racismerel die volgde na de topper tegen Anderlecht. Uiteraard waren het slechts enkelingen die zich misdroegen, maar het is nooit fijn als je club zo min of meer in een slecht daglicht wordt gesteld.

Donderdagavond in de bekerwedstrijd tegen OHL alleen maar positief supportersgedrag in de tribunes. "Een pluim voor de mensen die er waren. Jan Breydel zat zeker niet vol, maar er was wel heel veel lawaai, op een positieve manier. Er was heel veel sfeer", had Club Brugge-trainer Philippe Clement genoten.

Regels respecteren

Sowieso is het zonde dat de fans nu weer een tijdje thuis moeten blijven. "Het is jammer dat er geen publiek zal zitten. Het zijn de regels en we moeten ons daar aan houden. Hopelijk zijn we er snel vanaf door die regels te volgen en kan er dan weer publiek komen", besluit Brandon Mechele.

Zeker de beslissende fase in het bekertoernooi zou niet hetzelfde zijn zonder de aanwezigheid van publiek. Bij Club Brugge hebben ze al eens een bekerfinale gespeeld zonder volk in de tribunes, in augustus 2020. "Een finale zonder supporters, dat wil ik niet meer meemaken", is Mechele duidelijk. "Liefst mét supporters, als het kan."