Club Brugge vol ambitie naar halve finales: "Willen voor de dubbel gaan" en "Finale tegen Anderlecht zou leuk zijn"

De ambitie laait weer volle bak op bij Club Brugge. Een finale tegen Anderlecht kan nog en de kwalificatie voor de halve finales werd vlot binnengehaald. Kortom: mooie vooruitzichten in de beker. Zo bekijkt Brandon Mechele het alvast.

De Bruggelingen deden tegen OHL wat van hen verwacht werd. "We zijn altijd favoriet, we hebben het waargemaakt. We waren van in het begin dominant. We moesten enkel oppassen voor de counters. We hadden veel balbezit en hebben ook veel gecreëerd."

Geen clean sheet

De verdediger in Brandon Mechele komt toch ook naar voren bij zijn reactie na de wedstrijd. "Als iedereen begint te denken aan aanvallen, moet je wel wat opletten en komt er wel een keer een kans voor de tegenstander. Het is jammer dat we geen clean sheet halen, maar we scoren weer vier keer. Dan is er niets aan de hand."

De 2-0 op slag van rust was een belangrijk moment. "Het is altijd wel fijn als je met twee doelpunten voorsprong de rust in gaat. In het verleden was het vaak zo dat we slechts één doelpuntje voor stonden aan de rust. Dan is het zoeken naar de beste manier om de tweede helft aan te pakken."

Twee moeilijke tegenstanders verslagen

De opdracht in de kwartfinale tot een goed einde gebracht. Nu wacht wel pittige ontmoetingen met AA Gent. "We hebben al twee moeilijke tegenstanders gehad met Genk en Leuven. Als je iedereen verslaat, ben je de terechte bekerwinnaar. We willen voor de dubbel gaan dit seizoen. Hopelijk lukt dat."

Aangezien Club Brugge Gent treft in de halve finales, behoort een finale Club - Anderlecht ook nog tot de mogelijkheden. Is het in 2022 blauw-zwart tegen paars-wit op de Heizel? "Het zou wel leuk zijn, ook voor de supporters. We hebben wel goede herinneringen aan het spelen van een finale tegen Anderlecht."