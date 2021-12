Anderlecht-motor is helemaal warmgedraaid: ook kansloos Kortrijk moet er aan geloven op weg naar halve finales

Naast het veld was er vandaag goed nieuws voor Anderlecht, want de kapitaalsverhoging is er door. Plus Marc Coucke schold al de schulden van de club kwijt. Op het veld hadden ze dan weer geen problemen met Kortrijk op weg naar de halve finales van de beker. RSCA is op weg naar zijn oude status...

Anderlecht begon vijf minuten afwachtend en daarna namen ze de controle van de match helemaal over. Zirkzee en Refaelov hadden ook een paar goeie kansen, maar het duurde lang vooraleer ze de weerstand van Kortrijk echt konden breken. Met dank aan het spitsenkoppel, dat elke week beter aan elkaar lijkt te wennen.

Zirkzee veroverde de bal en gaf goed diep in de loop van Kouamé en die werkte af onder doelman Delle. Even later had hij het helemaal kunnen afmaken na een blunder van Rougeaux. De Ivoriaan onderschepte de veel te korte terugspeelbal wel goed, maar kon daarna Delle - ondanks een zee aan ruimte - niet omspelen.

Backs zorgen voor goals

Maar goed, Anderlecht baas. Niet zoals in de competitiematch, waar ze het nog moeilijk hadden tegen dit goed spelend Kortrijk. Maar de evolutie van de laatste weken is enorm bij paars-wit. Hun pressing is moordend geworden, hun aantal kansen steeg navenant. En die twee backs mogen naar hartelust aanvallen.

© photonews

Dat werd ook duidelijk bij de tweede goal. Murillo spurtte achter een diepe bal en zag aan de tweede paal ineens... linksback Gomez opduiken. De rechtsback kreeg de bal tot bij zijn maatje en nog voor de rust had Anderlecht zijn schaapjes op het droge.

Diesel is op temperatuur

De motor is aangeslagen. 't Is nog een diesel - dat mag binnenkort niet meer - die in de locomotief van Vincent Kompany zit. Maar eens die op gang is, wordt het heel moeilijk om hem nog te stoppen. Anderlecht speelt elke week iets beter, is telkens wat geduldiger, ook wat efficiënter. Dit paars-wit doet mee voor de prijzen als er gaan zand in de tank komt.

In ieder geval al voor de bekerwinst, want met hoe ze nu spelen hoeven ze eigenlijk van niemand schrik te hebben. Hoe lang is het geleden dat we dat konden schrijven? Het gaat dan over die eerste helft, want in de tweede haalde Anderlecht de voet van het gaspedaal. Kortrijk mocht meer de bal hebben, maar ook defensief zat het deze keer goed in elkaar bij de Brusselaars.

Een kwartiertje voor tijd maakten ze het helemaal af. Verschaeren vond het gaatje tussen verdediging en doelman en Kouamé hoefde zijn tweede gewoon tegen de netten te lopen. De momenten van goed ploegspel en combinatiespel worden steeds langer en frequenter. Kompany is een machine aan het bouwen, wees maar zeker.