Beste match van het seizoen en vormpeil blijft crescendo gaan: Murillo voetbalt alle kritiek van zich af

Het is nog niet zo lang geleden dat er een deel supporters van Anderlecht riepen om Killian Sardella weer in de ploeg te zetten. Amir Murillo was begin dit seizoen een schim van de speler die hij vorig seizoen was. Maar de laatste weken heeft hij dat rechtgezet.

In de bekermatch tegen Kortrijk was de Panamese rechtsachter volgens ons zelfs de beste man op het veld. Murillo nam heel de flank voor zijn rekening en zorgde voor het meeste gevaar. Hij leverde ook de assist af waarop Sergio Gomez de tweede goal van de avond kon scoren. Murillo heeft het een hele tijd moeilijk gehad na zijn coronabesmetting en het feit dat hij zijn familie telkens voor lange periodes moet missen. "Amir is één van die jongens die je elke match scherp moet houden", zei Vincent Kompany vorige week nog. Blijkbaar heeft de 25-jarige back de boodschap begrepen, want zijn vormpeil gaat crescendo.