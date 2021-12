Het blok staat er bij Anderlecht: "Ik als linksback scoor op aangeven van de rechtsback, dat is waar we voor staan"

Anderlecht geeft de tegenstander - Club Brugge buiten beschouwing gelaten - weinig ademruimte meer de laatste maand. Paars-wit zijn motor is aangeslagen en die lijkt niet meteen weer koud te gaan worden. Dat zag ook Sergio Gomez.

Gomez is een heel goeie voetballer, maar het is nog wat moeilijk om met hem te communiceren. Zijn Engels is beperkt en ons Spaans is nog niet van dat niveau dat we hem diepgaande vragen kunnen stellen. Maar ook Gomez ziet het verschil met begin dit seizoen. "We spelen als blok. We verdedigen en vallen aan als één ploeg en dat gaat steeds beter", lachte de linksback.

Het beste voorbeeld daarvan: linksback Gomez scoorde op aangeven van rechtsback Murillo. "Ik moet Murillo bedanken voor de assist. Het gebeurt toch niet zo veel dat de rechtsback de assist geeft voor de linksback. Dat laat zien hoe aanvallend we voetballen. Maar anderen nemen op dat moment onze plaats in, dat is waar we naartoe wilden. Eén ploeg, één blok."

Anderlecht startte ook voor de vijfde match op rij met dezelfde elf. "Dat is belangrijk en dan ook weer niet", vindt Gomez. "Want als je ziet hoe onze invallers telkens op het veld komen en mee het verschil maken... We zijn gewoon een ploeg nu."