Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

AS Monaco leed een zware nederlaag op het veld van Real Madrid. Sébastien Pocognoli gaf na afloop toelichting bij de situatie en zijn positie binnen de club.

Historische uitslag en analyse van de wedstrijd

De 6-1‑nederlaag betekende de grootste Europese tik in de geschiedenis van de club. De trip naar Madrid draaide voor Monaco en Pocognoli uit op een bijzonder moeilijke avond. De trainer gaf aan Het Laatste Nieuws aan dat het echt jammer is hoe de eerste helft verlopen is. Het oorspronkelijke plan was om verzorgd te voetballen, iets waarvoor volgens hem ruimte was.

Toch liep het anders dan voorzien. “Het plan werd niet goed uitgevoerd. Zij het door technische fouten, zij het door verkeerde beslissingen.” De ploeg kon de gekozen aanpak niet omzetten in het gewenste spelbeeld. Ondanks de zware score bleef hij achter zijn voorbereiding staan. “Ik zou het nu niet anders doen.”

De nederlaag kwam op een moment waarop de druk al aanwezig was. De trainer beseft dat de uitslag de situatie niet eenvoudiger maakt. “Ik ben daar nuchter genoeg in.” De resultaten blijven uit, maar hij benadrukt dat hij zich volledig inzet voor de ploeg.

Situatie binnen de club en toekomstperspectief

Pocognoli schetste dat de omstandigheden bij Monaco al langere tijd uitdagend zijn. “Het is een moeilijke situatie, maar dat is het al enkele jaren bij AS Monaco. We zouden kunnen praten over de oorzaken, maar daar heb ik nu geen zin in. Ik zit er nu middenin.” De trainer wil zich focussen op het sportieve en op het ombuigen van de resultaten.

Hij blijft overtuigd van zijn visie en mogelijkheden. “Ik weet dat de resultaten zullen keren. Hopelijk met mij. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat mijn ideeën op een bepaald moment zullen werken.” De coach houdt vast aan zijn aanpak en gelooft dat de ommekeer mogelijk is.





Toch beseft hij dat zijn toekomst niet in eigen handen ligt. “Ik beslis niet over mijn toekomst”, besluit hij. De komende weken of dagen zullen bepalen of de clubleiding hem aan boord houdt na deze zware Europese avond.