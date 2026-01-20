🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

Een schokkend incident uit het Welshe amateurvoetbal gaat momenteel de wereld rond. Hoofdrolspeler is Tom Taylor, die werd gearresteerd na een gewelddadige actie tegen een nietsvermoedende tegenstander.

De feiten deden zich voor tijdens de wedstrijd tussen Porthmadog en Trearddur Bay. Bij het klaarmaken voor een strafschop deelde Taylor plots een harde elleboogstoot uit op de kin van zijn tegenstander.

Op beelden is te zien hoe Taylor eerst de scheidsrechter lokaliseert en daarna toeslaat. De actie werd gefilmd door toeschouwers en massaal gedeeld op sociale media.

ABSOLUTELY DISTGUSTING FROM TREADDUR BAY

TOM TAYLOR SHOULD GET BANNED FOR LIFE

DISGRACE!!@CPDPorthmadogFC pic.twitter.com/RphcdlOGMY — Tomos Ifan (@ifan_tomos) January 17, 2026

Supporter James Roberts verspreidde de beelden via X. “Andere fans toonden de beelden zelfs aan de scheidsrechter, maar die kon niets meer doen”, schreef hij.

De North Wales Police bevestigde intussen dat een onderzoek werd geopend. “Een 35-jarige verdachte werd gearresteerd in verband met het incident”, klinkt het in een officieel statement.





Ook zijn club trok meteen conclusies. Tom Taylor werd per direct geschorst. “De club veroordeelt elke vorm van geweld en zal geen verdere commentaar geven zolang het onderzoek loopt”, luidde het.