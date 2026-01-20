Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen
Justin Heekeren is de nieuwe doelman van RSC Anderlecht. De 25-jarige Duitser moet de concurrentie met Colin Coosemans aangaan. Al wil dat niet zeggen dat de zoektocht van Olivier Renard is gestopt.

RSC Anderlecht neemt Justin Heekeren over van FC Schalke 04. De Duitser vervangt Mads Kikkenborg in de paars-witte selectie. Al krijgt hij in het tussenseizoen uiteraard wél de kans om zich tussen de palen te knokken.

De komst van Heekeren betekent echter niét dat de zoektocht van Olivier Renard naar een nieuwe doelman afgerond is. Meer zelfs: Anderlecht haalt bij voorkeur deze winter nog een extra sluitstuk in huis.

Heeft Colin Coosemans zichzelf buitenspel gezet?

De reden is gekend: Colin Coosemans beslist pas na de wintermercato of hij een nieuw contract zal tekenen bij Anderlecht. Of beter gezegd: de huidige nummer één van Anderlecht zal zijn beslissing laten afhangen van wie er wordt gehaald. 

Niet iedereen in het Lotto Park kan zich in die gedachtegang vinden. Coosemans kijkt uiteraard naar zijn eigen toekomst, maar gijzelt tegelijkertijd zijn werkgever door de beslissing uit te stellen.

Onmiddellijk inzetbaar én uit Belgische competitie


De namen van Tobe Leysen, Marcos Peano en Macho Miras blijven op de verlanglijst van Renard staan. Al zal er een (financiële) opening moeten komen vooraleer Renard echt plankgas kan gaan.

