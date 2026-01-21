De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

Nog negen wedstrijden heeft KRC Genk om zich naar de top-6 in de Jupiler Pro League te hijsen. Vooralsnog ziet het er niet al te goed uit voor de Limburgers, want ze staan pas op een elfde plaats. En dus is er nog veel werk aan de winkel, beseft ook coach Nicky Hayen.

KRC Genk kon dit weekend - zeker gezien een aantal andere uitslagen - een goede zaak doen in het klassement, maar door zelf te verliezen bij Zulte Waregem hebben ze net een heel slechte zaak gedaan in de strijd om de top-6.

Nemen spelers KRC Genk het soms te makkelijk op?

De kloof met KAA Gent op die zesde plaats is nu vier punten. Genk zag wel onder meer Zulte Waregem over zich heen komen en staat daardoor pas elfde, waardoor ze nog vijf plaatsen moeten zien te stijgen op negen wedstrijden.

Met Charleroi, Antwerp en Standard staan er bovendien nog een aantal stevige teams in de weg naar de top-6 voor Genk. "Na de 0-1 hadden we de over mijn lijkmentaliteit moeten hebben en die miste ik toch wel", aldus coach Hayen.

Nicky Hayen wil dat zijn spelers een extra stap zetten

"We hebben niet veel tijd om hier stil bij te staan. We moeten snel lessen trekken uit deze wedstrijd en op naar de volgende wedstrijden", beseft hij dat er met Utrecht op donderdag alweer een belangrijke wedstrijd aankomt.



Maar de top-6 is wel cruciaal voor een ploeg als Genk: "Ik verstop mij achter niets. We hebben veel positieve elementen gehad met de stage, maar staan nu terug met beide voeten op de grond. Dit is een wake-upcall om toch die extra stap te zetten. Soms nemen ze het te makkelijk op. Er doen veel teams mee voor de top-6, dus het zal moeten die stap te zetten."