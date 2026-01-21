OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen
Foto: © photonews

SK Beveren heeft de komst van Chris Lokesa afgerond. De club bevestigt dat de flankaanvaller een meerjarig contract tekent en meteen inzetbaar is.

Overeenkomst met RKC Waalwijk

De club meldt dat de overgang volledig rond is. “SK Beveren heeft met RKC Waalwijk een akkoord bereikt over de definitieve overgang van Chris Lokesa (21). De Belg met Congolese roots ondertekende bij geel-blauw een contract tot midden 2028”, klinkt het op de website van de club. De transfer past binnen de noodzaak om het aanvallende compartiment te versterken.

Lokesa wordt omschreven als een speler met uitgesproken fysieke en technische kwaliteiten. “Chris Lokesa is een dynamische speler met snelheid, verticaliteit, wendbaarheid en atletisch vermogen, die uit de voeten kan als flankspeler, maar ook tot zijn recht komt in een meer centrale rol.” De club benadrukt dat zijn profiel aansluit bij de gewenste speelwijze.

Zijn traject tot nu toe toont een geleidelijke opbouw. Over zijn eerdere periode wordt aangehaald: “Na een sterke start bij RSCA Futures in de Challenger Pro League, met drie doelpunten en twee assists in elf wedstrijden, maakte Lokesa begin januari 2023 de overstap naar RKC. Voor de club uit Waalwijk speelde hij 74 wedstrijden waarin hij tien keer scoorde en negen assists gaf.”

Sportieve motivatie en profiel

General Manager Sports Bob Peeters licht toe waarom de club tot deze keuze kwam. “Als sportief manager is het mijn taak om de coach van wapens te voorzien om competitief te zijn. Na de blessure van Ilyes Najim was het duidelijk dat we opties moesten toevoegen aan het aanvallende compartiment. We zijn bij onze zoektocht zeer nauwgezet te werk gegaan en hebben de focus gelegd op de specifieke kwaliteiten die passen binnen de manier waarop we willen voetballen.”

Het bestuur ziet in Lokesa een speler die zowel op korte als langere termijn meerwaarde kan bieden. “Met Lokesa halen we niet alleen een jonge, Belgische, aanvallend ingestelde speler met snelheid, intensiteit en diepgang, maar ook een nederige, hardwerkende kerel met de juiste mindset”, gaat Peeters verder.

Daarnaast beschikt hij ook over de nodige ervaring, zo voegt Peeters er nog aan toe. “Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al meer dan 50 wedstrijden in de Eredivisie. Chris is onmiddellijk inzetbaar en zorgt voor extra opties en kwaliteit op korte termijn, maar beschikt bovendien over een duidelijke groeimarge met het oog op de toekomst.”

