UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'
Foto: © photonews
Word fan van Manchester United! 1681

Manchester United nam in de eerste dagen van 2026 afscheid van Ruben Amorim. Ondertussen is duidelijk dat het ontslag van de coach een ferme duit heeft gekost.

Manchester United zette Ruben Amorim op vijf januari aan de deur. Een verrassing was dat allerminst. De Portugees had zijn bazen daags voordien publiekelijk in hun hemd gezet.

Zijn ontslag heeft Amorim op financieel vlak alvast geen windeieren gelegd. De Engelse media hebben inmiddels uitgedokterd welke opstapvergoeding The Red Devils moeten betalen.

Géén uitstapclausule

Manchester United haalde Amorim in november 2024 weg bij Sporting CP voor een slordige tien miljoen euro. De Portugees tekende destijds een contract tot medio 2027 én een optie voor een extra seizoen op Old Trafford. 

Opvallend: dat contract bevatte géén (goedkope) uitstapclausule. Met andere woorden: Manchester United moet het volledige contract van Amorim uitbetalen. 

11 miljoen euro plus... 10 tien miljoen


De voormalige coach verdiende zo'n 145.000 euro per week bij Manchester United. Met nog zo'n 77 weken op zijn contract dienen The Red Devils maar liefst 11 miljoen euro op te hoesten. Tel daar de transfersom van in 2024 maar eens bij op…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Ruben Amorim

Meer nieuws

Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

23:30
Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

23:00
Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

22:30
Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

22:00
3
Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

21:40
Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

21:00
STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

20:40
1
Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

20:20
1
Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

20:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

19:00
Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

19:40
3
Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

19:20
4
Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

19:00
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

18:40
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
1
De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

18:00
1
Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

17:40
1
Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

17:20
6
🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

17:10
5
Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

17:00
Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

16:30
Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

16:15
Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

16:00
Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

15:30
Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

15:45
OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

15:03
3
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

15:03
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

14:40
7
Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

14:20
Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

14:00
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

13:30
13
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

13:00
1
'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

12:41
1
Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
1
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 22
Manchester United Manchester United 2-0 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Chelsea Chelsea 2-0 Brentford Brentford
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 1-2 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 1-0 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 0-0 Newcastle United Newcastle United
Aston Villa Aston Villa 0-1 Everton Everton
Brighton Brighton 1-1 Bournemouth Bournemouth

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Joe Joe over Villarreal - Ajax: 1-2 Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen Andreas2962 Andreas2962 over Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen' Fan1880 Fan1880 over Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..." ikke.. ikke.. over OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent ikke.. ikke.. over Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden' ikke.. ikke.. over 'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent' Fan1880 Fan1880 over Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger' mr Z mr Z over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved