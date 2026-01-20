UITGELEKT: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Manchester United moeten betalen om Ruben Amorim op straat te zetten'

Manchester United nam in de eerste dagen van 2026 afscheid van Ruben Amorim. Ondertussen is duidelijk dat het ontslag van de coach een ferme duit heeft gekost.

Manchester United zette Ruben Amorim op vijf januari aan de deur. Een verrassing was dat allerminst. De Portugees had zijn bazen daags voordien publiekelijk in hun hemd gezet.

Zijn ontslag heeft Amorim op financieel vlak alvast geen windeieren gelegd. De Engelse media hebben inmiddels uitgedokterd welke opstapvergoeding The Red Devils moeten betalen.

Géén uitstapclausule

Manchester United haalde Amorim in november 2024 weg bij Sporting CP voor een slordige tien miljoen euro. De Portugees tekende destijds een contract tot medio 2027 én een optie voor een extra seizoen op Old Trafford.

Opvallend: dat contract bevatte géén (goedkope) uitstapclausule. Met andere woorden: Manchester United moet het volledige contract van Amorim uitbetalen.

11 miljoen euro plus... 10 tien miljoen



De voormalige coach verdiende zo'n 145.000 euro per week bij Manchester United. Met nog zo'n 77 weken op zijn contract dienen The Red Devils maar liefst 11 miljoen euro op te hoesten. Tel daar de transfersom van in 2024 maar eens bij op…