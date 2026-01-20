Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman
Foto: © photonews
Justin Heekeren is officieel de nieuwe doelman van Sporting Anderlecht. Via de clubkanalen stelde hij zich al kort voor aan de fans.

Het nieuws is sinds dinsdagochtend officieel: Justin Heekeren is de nieuwe doelman van RSC Anderlecht. De 25-jarige Duitser volgt Mads Kikkenborg op, die naar Molde vertrok, en wordt de doublure van Colin Coosemans.

De eerste woorden van Justin Heekeren bij Anderlecht

"Als doelman speel ik graag hoog, ben ik betrokken bij het spel en breng ik energie. Mijn présence is mijn grootste kwaliteit. Ik wil dat mijn verdedigers zich rustig voelen wanneer ik achter hen sta", verklaarde de 1,96 meter grote keeper op de officiëlen kanalen van de club.

Heekeren was dit seizoen reservedoelman bij Schalke 04 en kwam nog niet in actie. Hij zal nu de concurrentie moeten aangaan met Colin Coosemans voor een plaats in doel.

Die heeft zijn contract overigens nog niet verlengd en zou pas in februari een beslissing nemen. Het blijft afwachten waar de doelman voor kiest. Ondertussen staat Heekeren klaar om het doel te verdedigen wanneer nodig.

"Mijn drie kernwaarden zijn vertrouwen, loyaliteit en een winnaarsmentaliteit", besluit Heekeren. Hij zal bij Anderlecht met rugnummer 32 spelen.

Lees ook... Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

