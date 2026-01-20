Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Voor het vertrek richting München maakte Philippe Bormans, CEO van Union Saint-Gilloise, de balans op over de kansen van zijn ploeg tegen het grote Bayern. Union beseft dat het de underdog is, maar weigert zijn ambities op te geven.

Reisdag voor Union Saint-Gilloise, dat woensdagavond in de Champions League aantreedt tegen Bayern München. Voor het vertrek op de luchthaven van Zaventem sprak CEO Philippe Bormans over de wedstrijd en de kansen van zijn ploeg, die klein zijn, maar volgens hem zeker niet onbestaande.

"Ik denk dat de mentaliteit positief is. Union is een club die altijd heeft moeten strijden tegen ploegen die veel sterker, rijker en kapitaalkrachtiger zijn, maar dat heeft voor ons nooit echt een verschil gemaakt. Enkele jaren geleden trokken we ook naar Liverpool en uiteindelijk is dat goed afgelopen."

"Het klopt dat, als je naar de cijfers en data kijkt, dit misschien de wedstrijd is waarin we de minste kansen hebben. Maar het zijn ook net dat soort wedstrijden die Union graag speelt. Voetbal moet altijd gespeeld worden", gaat Bormans verder bij ons.

Union geeft zich niet op voorhand gewonnen

Union is dus meer dan ooit de underdog op verplaatsing in Beieren, tegen een tegenstander die dit seizoen quasi onklopbaar lijkt. Maar onmogelijk is het nooit, vindt Philippe Bormans, die daarbij terugdenkt aan eerdere trips naar Bayer Leverkusen en Union Berlin om vertrouwen te putten.

"Je mag in het voetbal nooit bang zijn. Dit is een ploeg die heeft getoond dat ze tot de absolute wereldtop behoort. Het is een eer om tegen hen te spelen, maar je mag niet te veel schrik hebben en je moet in jezelf blijven geloven, zoals we altijd gedaan hebben. Iedereen weet dat het moeilijk wordt, dat moeten we niet verbergen, maar de match moet gespeeld worden en de spelers moeten genieten van het feit dat ze in dit stadion, tegen deze ploeg, mogen aantreden. Dat wordt iets uitzonderlijks."

Lees ook... Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

"Als je terugdenkt aan de wedstrijden tegen Leverkusen of Union Berlin, dat zijn momenten die je niet vergeet. We hebben vaak tegen Duitse clubs gespeeld en ons daarbij meestal goed geamuseerd. Ik hoop dat dat nu opnieuw zo zal zijn. Bayern is de club van het moment en het maakt ons erg trots om hier te mogen zijn. We mogen geen schrik hebben en moeten onze kansen grijpen."

Les Unionistes hebben nog drie punten nodig

Met zes punten staat Union met de rug tegen de muur in de Champions League en zal het minstens één overwinning nodig hebben in de twee resterende wedstrijden om kans te maken op de play-offs. Leidt dat tot spijt? Volgens Philippe Bormans niet, hij kijkt liever vooruit.

"Je mag geen spijt hebben en moet vooruitkijken. Er zijn nog twee wedstrijden, negen punten zullen misschien het minimum zijn om door te gaan. We mogen niet vooruitlopen op de feiten. Na deze match volgt er nog eentje en dan zien we wel waar we uitkomen. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd", besluit de CEO van Union.

Volg Bayern München - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (21/01).

