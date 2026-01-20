Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht!

RSC Anderlecht heeft héél grote plannen met Nathan De Cat. De Belgische recordkampioen wil de middenvelder nog minstens tot eind volgend seizoen in Brussel houden. Al wordt er wél een prijskaartje gecommuniceerd naar geïnteresseerde clubs.

De voorbije weken hebben tal van Europese topclubs zich al in Brussel gemeld voor Nathan De Cat. Meer zelfs: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Aston Villa, Newcastle United en Olympique Marseille hebben zelfs om een onderhoud gevraagd met Olivier Renard.

Voor RSC Anderlecht liggen de kaarten duidelijk op tafel. Hét doel is het contract van Nathan De Cat - de huidige overeenkomst loopt tot medio 2027 - verlengen én de 17-jarige middenvelder minstens tot eind volgend seizoen in Brussel houden. Om hem vervolgens voor een absolute recordsom te verkopen. 

Niét te koop, wél een prijskaartje

Al wil dat niet zeggen dat Anderlecht geen prijskaartje heeft gecommuniceerd naar de clubs die vandaag naar de voorwaarden vragen. Volgens onze informatie is de boodschap héél duidelijk. Vanaf een formeel bod van 35 miljoen euro kan er gesproken worden. Al moet er eveneens een kanttekening bij geplaatst worden. 

De Cat zal het Lotto Park deze winter onder géén enkel beding verlaten. Een club die vandaag al bereid is om 35 miljoen euro te betalen moet het goudhaantje meteen tot het einde van het seizoen verhuren aan paars-wit. En laat ons duidelijk zijn: sommige clubs denken na over een bedrag rond twintig miljoen euro, maar meer komt er momenteel niet op tafel.

WK-selectie en recordtransfer?

Lees ook... Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures
En daar is Anderlecht niét rouwig om. Meer zelfs: paars-wit hoopt stiekem dat De Cat ondertussen ook Rudi Garcia heeft overtuigd van zijn kwaliteiten. Een WK-selectie - elke minuut op het veld is een extra bonus - zou de marktwaarde van de middenvelder enkel en alleen omhoog duwen. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat die marktwaarde  vandaag op 17 miljoen euro. Al is de laatste update al van oktober 2025 geleden.

1 reacties
