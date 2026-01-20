Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Racing Genk blijft in vrije val. Met zeven officiële wedstrijden zonder zege en opnieuw defensieve fouten groeit de onrust. Steven Defour legt de vinger op de wonde en ziet structurele problemen die nu pijnlijk zichtbaar worden.

Racing Genk zit in een heel moeilijke situatie. De Limburgers konden al zeven officiële wedstrijden op rij niet meer winnen. Sinds de aanstelling van Nicky Hayen werd er met 3-5 verloren van Club Brugge en met 2-1 van Zulte Waregem.

Vooral achteraan oogt het onstabiel. Doelman Tobias Lawal maakte echt geen goede indruk tegen Essevee terwijl ook de verdedigers voor hem fouten maakten. Zowel verdedigend als in de opbouw. "Wat Genk mist, is een defensieve killersmentaliteit", stelt Steven Defour vast bij Het Belang van Limburg.

Defensieve kwetsbaarheid komt bovendrijven

"Dat zit niet in het DNA van de club. Genk wil aanvallen en verkiest voetballende verdedigers die daaraan kunnen bijdragen", gaat de voormalige middenvelder verder over zijn ex-club. "Dat was vorig jaar ook al een probleem, maar toen werd dat verdoezeld omdat ze zelf nog meer doelpunten maakten."

Maar toen beschikte Genk over een wapen vooraan met Tolu Arokodare. De topschutter is vorige zomer vertrokken en nu zoeken de Smurfen nog naar een correcte hiërarchie in de spits. "Nu het aanvallend veel stroever loopt, komen de defensieve manco’s pijnlijk bloot te liggen."



"Er is niets om op terug te vallen. Het doet ook vraagtekens rijzen over de samenstelling van de kern. Verdedigend is er te weinig concurrentie en offensief blijft het zoeken naar een spits die past bij het systeem. De switch van Tolu naar Oh hebben ze helemaal verkeerd ingeschat", aldus Defour.